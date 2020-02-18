قمة قطرية أردنية يوم الأحد المقبل في عمان

يجتمع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، يوم الأحد المقبل، في العاصمة الأردنية عمان.

وسيستقبل الملك الأردني نظيره القطري في مطار ماركا يوم الأحد المقبل، حيث سيتم بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز متانتها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة، وفق موقع "عمون".

ووفقا لرئيس تحرير جريدة "الشرق" القطرية، جابر الحرمي، فإن القمة الثنائية ستأتي "في وقت تعصف بالمنطقة أزمات متصاعدة".

وأكد على اتفاق رؤية البلدين حيال صفقة القرن.

وقال إن هناك اهتماما كبيرا على المستويين الرسمي والشعبي بزيارة أمير قطر، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبون أن الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.