موسكو تأمل أن يشكل أطراف الصراع في جنوب السودان حكومة انتقالية في 22 فبراير

أعربت الخارجية الروسية عن أمل موسكو في أن يتمكن أطراف الصراع في جنوب السودان من التوصل إلى تشكيل حكومة انتقالية بحلول 22 فبراير/ شباط.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: "نرحب بقرار قيادة جنوب السودان بإعادة تنظيم الهيكل الإداري الإقليمي للدولة، بما يتماشى مع رغبات المعارضة".

وأضاف البيان "نأمل أن يتمكن أطراف النزاع في جنوب السودان من التغلب على الخلافات وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بحلول الموعد المتفق عليه مسبقًا بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2020".