قطر تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"

أعلنت قطر، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".

نشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أكدت من خلالها أنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بـ"متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما، يعاني من عدة أمراض مزمنة.

وأوضحت الوزارة القطرية أن المريض دخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، حسب البروتوكول الوطني القطري للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من عدة أمراض مزمنة، لافتة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 18, 2020

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تُعرِف "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" بأنها مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات "كورونا"، اكتُشف لأول مرة في السعودية في عام 2012.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 70548 شخصا في المجمل، وبلغ عدد الوفيات 1770 شخصا، إلى جانب انتشاره في عدد من الدول الأخرى، ولكن بعدد إصابات قليل مقارنة بما عليه الأوضاع في الصين.