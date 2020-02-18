قناة سعودية: إسقاط "درون" تركية في طرابلس الليبية

قال موقع قناة "العربية" السعودية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة تركية في عين زارة جنوب طرابلس في ليبيا.

بحسب الموقع تجدد سقوط القذائف على ميناء طرابلس بعدما تبنى الجيش الليبي، استهداف مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء العاصمة طرابلس.

وأخلت مؤسسة النفط الليبية مساء اليوم ميناء طرابلس من كل ناقلات الوقود بعد الهجمات عليه.

وكان المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الليبية قد أعلن على "تويتر"، أن القوات المسلحة الليبية أعطت أوامرها بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس.

وأضاف أن الضربة جاءت "نظرا للخروقات المتكررة وإطلاق النار الذي وقع من قبل جماعات إرهابية خرجت عن سيطرة رئيس ميليشيا الوفاق فايز السراج"، مشيرا إلى أن الهدف منها "إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا".

ودعا الجيش العناصر المنطوية تحت الجماعات المدعومة من السراج إلى الكف عن خرق وقف إطلاق النار.