وكالة: سماع قصف مدفعي عنيف في العاصمة الليبية

نقلت وكالة رويترز عن مراسلها في العاصمة الليبية طرابلس، سماع قصف مدفعي عنيف.

وكان ميناء طرابلس شهد اليوم الثلاثاء، قصفا عنيفا بالقرب من ناقلات الوقود.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن تم إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس وإلغاء كل عمليات التفريغ، وذلك بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز النفط المسال (غاز الطهي) القابل للانفجار كانت تحت التفريغ بالميناء".

يتبع...