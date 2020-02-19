العراق يصدر قائمة بتجميد أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب

جمد مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، أموال 84 شخصا وكيانا بتهمة تمويل الإرهاب، مؤكدا أن القرار جاء بطلب من مجلس الأمن الدولي.

ونشرت وكالة "بغداد اليوم" العراقية، قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات التي جمدت أموالهم، استنادا إلى ما أعلنته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيمي "داعش" والقاعدة، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما اعتمدته لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء في العراق بقرارها رقم 4 لسنة 2020.

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.

وأطلق النشطاء والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار ضد تحول أصحاب "القبعات الزرقاء" من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الذي كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير في بغداد.