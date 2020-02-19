شركات الطيران الفرنسية والألمانية تستأنف رحلاتها في الأجواء العراقية

وأوضح لعيبي في بيان له، أمس الثلاثاء، أن "شركات الطيران الأوروبية والأجنبية والعربية عاودت التحليق في سمائنا من جديد بعد إلغاء توصية وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الطيران كون الأجواء العراقية الأكثر أمنا واستقرار"، حسبما نقل موقع "السومرية نيوز".

وأشار لعيبي إلى حرص الوزارة على أمن وسيادة الأجواء في العراق والمنطقة، إلى جانب "توفير أفضل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لأجوائنا".

وأضاف وزير النقل العراقي أن "شركة الملاحة الجوية بكوادرها المتخصصة استطاعت أن تجدد كسب ثقة شركات الطيران الأوروبية ومعاودة تحليقها عبر الأجواء العراقية مجددا".

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، أسقطت فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.