انطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب بعد توقف دام 8 سنوات... صورة

أقلعت أول رحلة جوية على الخطوط السورية من دمشق باتجاه مطار حلب الدولي، بعد توقف مطار عن العمل لمدة 8 سنوات.

وقال مدير مطار حلب المهندس محمد المصري حسب مانشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "ان إعادة افتتاح المطار أمام حركة الطيران هي ثمرة من ثمار النصر الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري على الإرهاب وبعد أن عم الأمان مدينة حلب.

© Sputnik . Mohammad Damour أول صور لرحلة حلب – دمشق من على متن الطائرة

وتابع "إنه تم إجراء الصيانة اللازمة لمفاصل العمل في المطار وتجهيزاته الفنية وتأهيل مدرجاته وأصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات والمسافرين منوهاً بجهود جميع العاملين والفنيين الذين عملوا بدأب للإسراع بوضع المطار في الخدمة".

يتبع..