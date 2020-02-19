بعد بدء الرحلات الداخلية... متى ستكون أول رحلة دولية من مطار حلب؟

أكد مدير مطارات سوريا، باسم منصور، خلال لقاء خاص مع "سبوتنيك" انطلاق أول رحلة جوية من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب بعد توقف دام 8 سنوات بسبب الإرهاب

وكشف منصور لـ"سبوتنيك" أنه سيتم تسيير رحلات داخلية من المطار ومن ثم ستنطلق أول رحلة دولية من مطار حلب إلى مطار القاهرة في 1 مارس/ آذار المقبل.

وتابع بقوله: "بعد إعادة تأهيله وترميم وصيانة ما خلفته العصابات الإرهابية من تدمير والتأكد من جهوزيته، انطلقت أول رحلة داخلية متجهة من مطار دمشق الدولي إلى مطار حلب لنبدأ بذلك تسيير الرحلات الداخلية بشكل منتظم."

وقال منصور: "بفضل تضحيات الجيش السوري والقوى الرديفة والحلفاء تم تحرير مدينة حلب عام 2016، والآن استطاع الجيش تأمين المدينة بالكامل بما في ذلك المطار وأصبح الإقلاع والهبوط آمنا".

وأضاف منصور: "نرى أن هذه الخطوة أعادت وصل مدينة حلب بالعالم الخارجي لأن المطارات هي البوابات التي تتواصل الدول من خلالها لذلك نحن كإدارة عامة للمطارات في سوريا، وضعنا المطار في جاهزية تامة وفتحنا المجال أمام الشركات المحلية والدولية للعودة للعمل عبر مطار حلب الدولي كما كان سابقا قبل عام 2011".