الصحة المصرية تؤكد سلبية التحليل الخاص بالشخص الأجنبي حامل فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك، عن أن نتيجة تحليل للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس الكورونا المستجد أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه "أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة.

وأضاف أنه "تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة".

من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، إلى أن "جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة تمت بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية، ووفق إرشاداتها العلمية والفنية، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية".

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت يوم الجمعه الماضي، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبى".