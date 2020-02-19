مصر تطلق أول تطبيق إلكتروني لمواطنيها في الخارج

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء، إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بمواطنيها في الخارج، يحمل اسم "كلم مصر"، وذلك لتسهيل إمكانية التواصل.

وذكرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن التطبيق يعد أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج، ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع مواطنينا بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد لوزارة الهجرة، قائلة إن التطبيق يعد إضافة جديدة لوسائل الاتصال التي توفرها الوزارة من أجل المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، ويعد تأكيدا على رغبتنا في الاستجابة وتلبية مطالب مختلف شرائح المصريين بالخارج بدمج الخدمات المقدمة لهم في تطبيق واحد، وذلك بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.

وأضافت مكرم، أن هدفنا خلال مرحلة الإعداد للتطبيق الإلكتروني أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، مشيرة إلى أن هناك فريق متخصص ومتفانٍ يقدم الدعم الفني خلال أيام العمل، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android، وجار العمل على إتاحته على نظام التشغيل IOS.

كما ذكرت الوزيرة أن اختيار اسم "كلم مصر" اسما للتطبيق، جاء ليعبر عن أهداف التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ضمن إستراتيجية الوزارة لخلق جسور من الصلة والثقة بين مصر والمصريين خارج حدود الوطن.

وأكدت أن التطبيق يتضمن لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، ويضمن هذا التطبيق للمصريين بالخارج تجربة ميسرة وسريعة للتواصل مع وزارة الهجرة من خلال عدد من النوافذ التي ستساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية كدليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية وإدارة التجنيد وكذلك مجال التعليم العالي.

يتضمن التطبيق إشعارات ترسل للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة من خلال إرسال رسالة نصية عن طريق أقسام "الأسئلة والأجوبة" و"اتصل بنا".

كما يتضمن التطبيق خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر بالإضافة لمركز الأزهر العالمي للفتوى، ودليل وزارة الدفاع للتجنيد بجانب مبادرة "اسأل واقترح" وكذلك شهادة "بلادي" الدولارية، كما يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.

ويستطيع المصريين في الخارج متابعة أخبار أنشطة الوزارة من خلال باب الأخبار، بالإضافة أن التطبيق سيتيح لمستخدمه سهولة الوصول إلى السفارة المصرية داخل الدولة التي يتواجد بها.

وأعدت وزارة الهجرة التطبيق الإلكتروني بالتعاون مع شركة Icon Creations "أيكون كريشنز" المتخصصة في مجال إنشاء المواقع الإلكترونية لتصميم وابتكار تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتسهيل التواصل بين وزارة الهجرة والمصريين المقيمين في الخارج.