أبوظبي تعلن عن مشاريع بنية تحتية بـ 10 مليارات درهم

أعلنت حكومة أبوظبي، عن عطاءات لمشاريع بنية تحتية بقيمة 10 مليارات درهم، أي ما يعادل (2.7 مليار دولار أمريكي).

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء، في تدوينة على "تويتر"، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي أعلنت، اليوم الأربعاء، خططا لطرح "عطاءات شراكة بقيمة عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار) لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية".

ضمن مبادرة جديدة لبرنامج #غداً21 للاستثمار في الأعمال، حكومة #أبوظبي تعلن اليوم عن عزمها طرح عطاءات شراكة بقيمة 10 مليارات درهم لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية#وام pic.twitter.com/97TcOj3SJ2 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 19, 2020

وبحسب "وام"، فإن تلك المشاريع سيتم طرحها لهذا العام 2020.

وتشمل عطاءات الشراكة، التي سيتم طرحها هذا العام، مشروعات خاصة بإضاءة الشوارع، والطرق السريعة، إضافة إلى المواقف العامة.

#طرق_الشارقة تضع خطة لتطوير ميادين المدينة، بهدف توفير بنية تحتية تدعم سلامة الطرق#وامhttps://t.co/BzUTZzRufb pic.twitter.com/HZEZ5G48A9 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 19, 2020

وقالت الوكالة إن عطاءات الشراكة، التي سيتم طرحها تهدف إلى تسريع الاقتصاد، عن طريق تلك الشراكات.