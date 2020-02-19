وزير خارجية قطر: الدوحة لم تدعم أي مجموعات إرهابية في سوريا ودعمنا كان للشعب السوري

أكد وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لم تقدم دعما لأي من المجموعات الإرهابية في سوريا، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته الدوحة كان للشعب السوري من خلال المنظمات الإنسانية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية القطري في تصريحات من بروكسيل، اليوم الأربعاء، بثتها قناة "الجزيرة" القطرية: "قطر لم تدعم أبدا أي مجموعات إرهابية في سوريا، ودعمنا كان للشعب السوري من خلال المنظمات الإنسانية"، مضيفا إن "دعم المعارضة السورية في وقت ما، كان جهدا جماعيا قامت به مجموعة من الدول".

واعتبر آل ثاني أن كل الانتقادات الموجهة لبلاده بشأن دعم الإرهاب في سوريا وليبيا والساحل والانتقاص من حرية التعبير والصحافة، إنما تأتي ضمن "حملة مغرضة" تقودها الدول التي تفرض حصاراً على قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات.