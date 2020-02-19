العراق يعلن تضامنه مع الصين في مواجهة وباء كورونا

قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، إن بلاده تدعم وتتضامن مع الصين في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وفي بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، جاء: "الرئيس صالح استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تشانغ تاو وحمله رسالة إلى نظيره الصيني أعرب فيها عن تضامن العراق مع الصين في مواجهة وباء كورونا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" .

وجاء في البيان أن صالح أشاد "بالإجراءات والتدابير السريعة والمسؤولة التي اتخذتها بكين لاحتواء وتخفيف انتشار هذا الفايروس".

وبحسب الوكالة جرى، أثناء اللقاء، بحث تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم مصلحة البلدين الصديقين، وتم التأكيد ايضاً على أهمية التنسيق المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز السلام خدمة لشعوب المنطقة والعالم.

وقالت السلطات الصحية، اليوم الأربعاء، إنه بنهاية يوم الثلاثاء، توفي 2004 أشخاص بسبب المرض وتم تسجيل 74185 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للانتاج والتعمير.

وأشارت بحسب وكالة الأنباء الصينية "شنخوا" أن هناك 14376 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد غادروا المستشفيات بعد تعافيهم حتى نهاية يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي إن يوم الثلاثاء شهد خروج 1824 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم.