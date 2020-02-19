الرئيس المصري يستقبل نظيره البيلاروسي في قصر الاتحادية

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية الرئاسي، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي يقوم بزيارة رسمية تستمر لمدة يومين.

وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية إن مباحثات الرئيسين ستتضمن مناقشة أفق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة البيلاروسية مينسك في صيف العام الماضي.

كما سيبحث الرئيسان قضايا التفاعل في المنصات الدولية وضمان الأمن في المنطقة وفي العالم.

وسبق أن جرى توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين لعام 2019-2020، وغيرها من الاتفاقيات ذات الاهتمام المشترك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيلاروس في 17 يونيو/حزيران الماضى.

وكانت الرئاسة البيلاروسية قد أعنلت، أمس الثلاثاء، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، سيقوم في 19-20 شباط/فبراير، بزيارة رسمية إلى القاهرة، يلتقي خلالها، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

وزار الرئيس المصري بيلاروس، في 17 حزيران/يونيو الماضي، حيث أجرى محادثات على أعلى مستوى، وعدداً من اللقاءات، تم في ختامها توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين للفترة 2019-2020، وغيرها من الوثائق ذات الاهتمام المشترك.