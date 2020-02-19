نجاة وزير الدفاع اليمني ومقتل عدد من مرافقيه بانفجار لغم غرب مأرب

نجا وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال إثر انفجار لغم في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن لغماً أرضياً انفجر في تجمع للجيش أثناء زيارة الوزير المقدشي مواقع عسكرية في جبهة المشجح بمديرية صرواح غربي مأرب.

وحسب المصدر، أسفر انفجار اللغم عن مقتل وإصابة عدد من عناصر حراسة الفريق المقدشي، الذي نجا بأعجوبة من الانفجار.

وأعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السبت الماضي، سيطرته على مواقع استراتيجية في محافظة مأرب إثر مواجهات مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اللواء الركن محمد الحبيشي، قوله إن "القوات سيطرت على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي مأرب".

وأضاف أن "السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده"، مؤكدا مواصلة الجيش تحقيق تقدم في صرواح.

وأشار الحبيشي إلى "تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوفهم، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال".