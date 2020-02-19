وزير الخارجية اليمني يشكر الإمارات على مساعدتها في إجلاء الطلاب اليمنيين من ووهان

أعلن وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، أن الإمارات العربية المتحدة تقوم بتقديم المساعدة في إجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية.

موسكو - سبوتنيك. وقال الحضرمي في تغريدة على حساب الوزارة على تويتر: "نشكر دولة الإمارات الشقيقة على التعاون والمساعدة في عملية إجلاء طلابنا اليمنيين في مدينة ووهان الصينية المنتشر فيها وباء فيروس كورونا".

#الحضرمي: نشكر دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على التعاون والمساعدة في عملية اجلاء طلابنا اليمنيين في مدينة ووهان الصينية المنتشر فيها وباء فيروس كورونا، ووضع الترتيبات اللازمة لاستقبالهم ووضعهم في الحجر الصحي المؤقت في الامارات قبل إعادتهم إلى ارض الوطن. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) February 19, 2020

وأشار إلى أن "أبوظبي وضعت الترتيبات اللازمة لاستقبالهم ووضعهم في الحجر الصحي المؤقت في الإمارات قبل إعادتهم إلى أرض الوطن".

ويخضع 187 من الطلاب اليمنيين وعائلاتهم في مدينة ووهان، للحظر الصحي المفروض من السلطات، بعد انتشار الفيروس القاتل في المدينة ومقاطعة "هوبي" وتسجيلها أعلى عدد في حالات الإصابة والوفيات.