وزيرة مصرية: السعودية والإمارات تجريان سياسات مهمة نحو تمكين المرأة

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن المنطقة بأسرها تقوم بعمل رائع على صعيد تمكين المرأة.

وذكرت الوزيرة أن "المملكة العربية السعودية تبلي بلاء حسنا، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجري سياسات مهمة وكبيرة".

وأكدت الوزيرة أن قضايا تمكين المرأة تأخذ منعطفا مهما في الوقت الحالي، وذلك بحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط".

وأوضحت المشاط أن في مصر هناك الكثير فيما يتعلق بتمكين المرأة، فهناك استراتيجية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال المجلس القومي للمرأة وهي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. جاء ذلك خلال إجرائها مجموعة من اللقاءات الإعلامية على هامش مشاركتها في منتدى المرأة العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.