مندوبة الدوحة لدى الأمم المتحدة: "حصار قطر" ينتهك مبادئ المساواة

قالت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إن ما وصفته بـ"الحصار الجائر المفروض على قطر، منذ أكثر من عامين ونصف، يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول".

وتابعت، في بيان أدلت به في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء: "ينتهك ذلك مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف الجهود، التي تبذلها اللجنة الخاصة الرامية، إلى احترام الميثاق والقانون الدولي"، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وقالت الصحيفة إن المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قالت ذلك، في اجتماع "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك".

وأضافت: "قطر تواصل دعمها لأجهزة الأمم المتحدة لتمكينها من أداء مهامها"، مشيرة إلى أن "الضغوط المختلفة لم تمنع دولة قطر من المضي بطريق التعاون الدولي واحترام المواثيق الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة أن "الدوحة ستواصل العمل مع الدول الأعضاء في إطار اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة، وبتعزيز دور المنظمة".