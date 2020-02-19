الجزائر... إضراب المضيفين يعزل الشمال عن الجنوب منذ يومين

تسبب إضراب مضيفي الخطوط الجوية الجزائرية، في توقف الرحلات الجوية نهائيا إلى جنوب البلاد.

وأدى الإضراب إلى توقف الرحلات الجوية باتجاه الجنوب، منذ يوم الأحد الماضي، بسبب إضراب المضيفين، حسب حصيلة للجوية الجزائرية، وفقا لما نشرته صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقالت الصحيفة إن "مصالح مئات المسافرين تعطلت، إذ عزل هذا الإضراب، الشمال عن الجنوب، خلال الـ48 ساعة الأخيرة".

وتسبب الإضراب بإلغاء 10 رحلات جوية كانت مقررة على برنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية، منها 7 رحلات دولية، و3 داخلية.

وبحسب مصادر مسؤولة من داخل المطار لموقع "النهار" فإن الرحلات الملغاة كانت متوجهة نحو مطارات فرنسا وإسبانيا وبلجيكا ومصر.

وأشارت المصادر بأن المفاوضات بدأت بين إدارة الجوية الجزائرية ومستخدمو الملاحة الجزائرية بمحاولة لإيقاف الإضراب.

وزودت الجوية الجزائرية مؤخرا إسطولها بطائرات كبيرة الحجم، بهدف نقل أكبر عدد ممكن من الركاب والمسافرين.