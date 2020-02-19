رئيس حكومة إقليم كردستان يلتقي بابا الفاتيكان

التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 19 شباط/ فبراير، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، في جلسة تم النقاش فيها حول جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم بحث آخر المستجدات في الساحة العراقية والمنطقة، مع التركيز على طبيعة التعايش الديني والقومي وأوضاع المسيحيين في إقليم كردستان والعراق.

وشكر بارزاني بابا الفاتيكان على نصائحه الهادفة لتعزيز روح التسامح والتعايش بين الشعوب بمختلف قومياتهم وأديانهم ومعتقداتهم في العالم والمنطقة، على حد تعبير وكالة "حكومة كردستان".

وأكد بارزاني على وضع التعايش الديني والقومي في إقليم كردستان، والذي تنعم فيه كل المكونات بالأمن والسلام والحرية مما جعله ملاذاً آمناً لمئات الالاف من النازحين واللاجئين الذين اُجبروا على اللجوء إلى إقليم كردستان بسبب الحروب والنزاعات في العراق وسوريا.

كما وجه رئيس حكومة إقليم كردستان الدعوة لبابا الفاتيكان لزيارة إقليم كردستان.

وأكد بابا الفاتيكان على دور إقليم كردستان وحكومته في توفير المناخ الملائم للتعايش السلمي والديني والقومي واحتضان اللاجئين والنازحين وتقديم كل ما يحتاجونه على أكمل وجه، كما أثنى قداسة البابا على الدور الذي لعبه إقليم كردستان في مكافحة الإرهاب ونبذ العنف.