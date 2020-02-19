قطر تؤكد دعمها لحكومة الوفاق وإدانة "عدوان" حفتر

نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، تورط بلاده في دعم أية مجموعات إرهابية في ليبيا أو التأثير على حرية التعبير والصحافة، مؤكدًا ثبات موقف بلاده تجاه الأزمة الليبية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية عن حديث الوزير أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي اليوم قال: "هذه الانتقادات تأتي ضمن حملة مغرضة تقودها الدول التي تفرض حصارًا على قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وأكد ابن جاسم ثبات موقف الدوحة تجاه دعم "الحكومة الشرعية بقيادة فائز السراج"، وإدانة ما وصفه بـ"عدوان قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر"، بحسب ما أوردته الوكالة.

وحول خطة السلام الأمريكية المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة باسم "صفقة القرن"، قال الوزير: "يرى القطريون أنها بحاجة إلى تعديل، وعلى الأمريكيين معالجة الثغرات الموجودة بها والتحاور مع الفلسطينيين".