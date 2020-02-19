بيدرسون: قلقون من تدهور الأوضاع بشمال غربي سوريا وعلى تركيا وروسيا لعب دور لخفض التصعيد

أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، عن قلق المنظمة مما وصفه بتدهور الأوضاع في شمال غربي سوريا بالتزامن مع عمليات الجيش السوري التي تستهدف الفصائل المسلحة، وما شهدته المنطقة من صدامات للجيش مع القوات التركية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيدرسون، في جلسة بمجلس الأمن الدولي: "نشعر ببالغ القلق حيال التدهور السريع في شمال غربي سوريا ومعاناة المدنيين"، مضيفا: "يؤسفني تبليغ المجلس أن الأعمال العدائية والغارات المكثفة من الأرض والجو تستمر".

وأكد أن "العمليات العسكرية من جانب جميع الأطراف، بما في ذلك العمليات التي تستهدف، أو تقوم بها، الجماعات الإرهابية، عليها احترام القانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن "تركيا وروسيا، بصفتهما راعيتي خفض التصعيد في إدلب، عليهما الاضطلاع بدور أساسي لخفض التصعيد في الحالة الحالية"، موضحا، "أشدد على ذلك في اتصالات رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار في روسيا وإيران وتركيا".

وعن نتائج العمليات العسكرية، أشار بيدرسون إلى أن "قوات الحكومة السورية وحلفاءها استعادوا السيطرة على مجمل الجانب الشرقي للطريق السريع "إم 5" والكثير من الأراضي غرب هذا الطريق".

وقال المبعوث الأممي إن "عودة ظهور داعش، بعمليات في مناطق متفرقة، أمر مقلق".