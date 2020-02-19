تدريب بحري مشترك بين مصر وفرنسا في البحر الأحمر... صورة

اشتركت إحدى المجموعات القتالية للقوات البحرية المصرية المتمركزة بقاعدة برنيس العسكرية، في تنفيذ تدريب بحري عابر، مع الفرقاطة الفرنسية (FORBIN)، وذلك بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وأعلن المتحدث الرسمي للجيش المصري، اليوم الأربعاء، أن التدريب يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأضافت أن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي وتمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية، كما اشتمل التدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها وكذا تشكيلات إبحار للوحدات البحرية وتنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية بالبحر، وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية للقوات البحرية لتنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية .

جدير بالذكر أن تلك التدريبات جاءت في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري في البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث الرسمي للجيش المصري في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس، أن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا جويا عابرا (ADEX) بنطاق البحرين المتوسط والأحمر، أثناء تواجد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) بالبحر المتوسط وبمشاركة عدد من طائرات الرافال و(إف - 16) المصرية.

وتضمن التدريب –بحسب المتحدث- قيام الجانبين المصري والفرنسي بتنفيذ مهام البحث والإنقاذ داخل وخارج المياه الإقليمية المصرية، والتدريب على الدفاع والهجوم على هدف حيوي بحري، وتنفيذ تمرين إعادة التزود بالوقود في الجو، وكذلك التدريب على مهاجمة قطع بحرية بمناطق التدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر.