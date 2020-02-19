قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "ريمون" في إطار إجراءات تضييق على الأسرى الفلسطينيين

اقتحمت قوة من وحدتي القمع الإسرائيلية "متسادا" و"اليمار"، اليوم الأربعاء، القسم الرابع في سجن ريمون بصحراء النقب، وأغلقت إدارة السجن كافة الأقسام، وذلك ضمن إجراءات إسرائيلية للتضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

رام الله - سبوتنيك. وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "على الرغم من وجود اتفاق بين الأسرى والإدارة منذ سنوات يقضي بمنع دخول قوات (المتسادا) بشكل خاص إلى غرف الأسرى، بما تُشكله هذه القوات من خطورة كبيرة على حياة الأسرى، إلا أن إدارة السجون تتعمد إدخالها، تحديدا مع تصاعد عمليات القمع منذ مطلع العام الماضي، التي اُعتبرت الأعنف منذ أكثر من عشر سنوات".

كانت إدارة السجون الإسرائيلية أبلغت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أسرى سجن "ريمون" بإجراءات تضييق ستُنفذها بحقهم اعتبارا من مطلع آذار/مارس المقبل، وهي جزء من توصيات "لجنة أردان" التي تشكلت منتصف عام 2018.

وسبق سجن "ريمون"، إجراءات فرضت على الأسرى في سجن "عوفر"، من بينها حظر أصناف غذائية معينة، ومواد تنظيف محددة في متجر السجن، مع تقليص المصروفات الخاصة بالأغذية واللحوم.