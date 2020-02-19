حمدوك يبحث رفع اسم السودان من "قائمة الإرهاب" مع وزيرة هولندية

التقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاخ، اليوم الأربعاء، خلال زيارتها للخرطوم.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي ضمن حرص الحكومة الانتقالية في السودان، على تعزيز وتطوير التعاون بين السودان وهولندا.

وأضافت: "جرى اللقاء بمقر الحكومة السودانية، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزيرة الخارجية أسماء عبد الله".

رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك يستقبل اليوم بمكتبه، وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية السيدة سيغريد كاخ، ويؤكد حرص الحكومة الانتقالية على تعزيز وتطوير التعاون بين السودان وهولنداhttps://t.co/aUXdpN7OmD#سونا #السودان pic.twitter.com/z8oNmMQxeu — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) February 19, 2020

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للدولتين، مضيفة: "تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في السودان خاصة مباحثات السلام، التي تجري في جوبا، وأهم التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية".

ودعا عبد الله حمدوك، هولندا إلى مساعدة السودان في الجوانب الاقتصادية والتنموية ومساندته من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بينما أكدت وزيرة التجارة والتعاون الهولندية دعم حكومتها وتقديمها كل ما يمكن لمساعدة السودان في الفترة القادمة من أجل تحقيق الاستقرار، الذي يعد عاملا مهما للمنطقة والإقليم بأسره.