"الصحة العالمية": المصاب بكورونا في مصر يتماثل للشفاء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الشخص الذي تأكدت إصابته سابقا بفيروس كورونا في مصر "في طريقه للشفاء بعدما أظهرت أحدث الفحوص أنه لم يعد حاملا للفيروس".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، قد صرح بأنه "أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة".

وأضاف أنه "تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة".

من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، إلى أن "جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة تمت بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية، ووفق إرشاداتها العلمية والفنية، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية"، ، بحسب "رويترز".

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".