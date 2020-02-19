علاوي: عدم نيل الحكومة الثقة في البرلمان يكشف عن جهات تعمل لاستمرار الأزمة بالعراق

قال رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، إنه في حال لم تنل الحكومة الثقة في الجلسة في البرلمان العراقي، فهذا يعني أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة في البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. وأكد علاوي في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء "إذا لم تمرر (الحكومة) فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد".

وأضاف "سنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة".

ودعا العلاوي البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لمنح الثقة لحكومته، مشيرا إلى أنه سيباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات الاحتجاج فور منح حكومته الثقة" أدعو مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاء لعقد جلسة استثنائية للتصويت على منح الثقة الاثنين المقبل 24 شباط/ فبراير".

يتبع...