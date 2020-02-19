اختطاف شقيق ممثلة عراقية شهيرة... والخاطفون يرسلون صورة تعذيبه إلى أهله

اختطف مسلحون مجهولون، الناشط العراقي إبراهيم حسين، شقيق الممثلة العراقية الشهيرة آلاء حسين، عقب مشاركته في تظاهرات في العاصمة العراقية بغداد.

تعرض إبراهيم حسن للاختطاف من ساحة التحرير، يوم الاثنين الماضي، وهي المرة الثانية التي يتم اختطافه فيها.

وتلقت عائلة الناشط المخطوف صورا له وهو مضرج بالدماء جراء التعذيب، كما طالب الخاطفون بفدية مالية للإفراج عنه.

المتظاهر ابراهيم حسين،

شقيق النجمة الاء حسين،

تم اختطافه وتعذيبه

ارسال صور الى ذويه اثناء التعذيب.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم اختطافه

بعد المرة الاولى التي عاد بعدها للساحة

ليتم اختطافه مجددا،

وهو حالياً لايزال بايدي الخاطفين.

الى متى هذا القمع والقتل والترهيب؟؟!! pic.twitter.com/DIyGx7edxb — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 18, 2020

وأوضحت الفنانة آلاء حسين، أن الأجهزة الأمنية تبذل الكثير من الجهد وهي على تواصل مع الأسرة، إلا أنه لم يتم إطلاق سراح شقيقها حتى الآن.

يذكر أن إبراهيم حسن ناشط في الاحتجاجات العراقية وكان يعمل في خيم الاحتجاج كمعالج للمصابين.

ويشهد العراق عمليات اختطاف في صفوف النشطاء تنفذها جهات مجهولة وكيانات مسلحة وخارجين عن القانون، حسب ما أعلنته جهات دولية.