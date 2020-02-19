كاميرا "سبوتنيك" تتجول داخل مطار حلب بعد افتتاحه لأول مرة منذ 8 سنوات... فيديو

تجولت كاميرا "سبوتنيك" في صالات مطار حلب الدولي إبان افتتاحه اليوم مع وصول أول رحلة قادمة من دمشق بعد فتح المطار أمام الحركة بعد انقطاع عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات.

وتوقفت حركة المطار لسنوات طويلة حرصاً على سلامة وأمان المسافرين من قذائف التنظيمات الإرهابية التي كانت تنتشر في محيط مدينة حلب.

ورصدت "سبوتنيك" خلال جولتها صالات الترانزيت والاستقبال والمداخل والعدد من المواقع الأخرى داخل المطار وجهوزيتها لاستقبال الرحلات الجوية بعد أن تمكن الجيش السوري بدعم روسي، من تطهير محيط المدينة الغربي والشمالي من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" وحلفائه وإعلان مدينة حلب آمنة بالكامل من الإرهاب.

كما واكبت "سبوتنيك" مسيرة الطائرة الأولى انطلاقا من دمشق وحتى وصولها إلى مطار حلب، ووثقت كامل تفاصيل الرحلة التي شكلت بطريقة أو بأخرى، إعلانا وطنيا للسوريين بانتصار حلب على الإرهاب.

ووفق وزير النقل السوري المهندس علي حمود، فإن عودة مطار حلب للتشغيل وعودة إقلاع الرحلات الداخلية سيليه استقبال الرحلات الخارجية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت منذ يومين عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي وجهوزيته لاستقبال الرحلات الجوية وأولها رحلة قادمة من دمشق بتاريخ اليوم الأربعاء (19-2-2020) وأنه ستتم برمجة رحلات أخرى من مطار حلب الدولي إلى القاهرة ودمشق خلال الأيام القليلة القادمة.