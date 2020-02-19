ولي عهد السعودية ورئيس إريتريا يستعرضان سبل تطوير العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، في الرياض اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، إلى جانب المستجدات الإقليمية.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تم خلال اللقاء تأكيد أهمية دور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.

كان وزراء خارجية الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن عقدوا اجتماعا، الشهر الماضي، في الرياض، بهدف تحقيق المصلحة الأمنية والسياسية والاستثمارية لدول المجلس، وتأمين حركة الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الدولي الاستراتيجي.