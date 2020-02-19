4 ملفات تصدرت لقاء محمد بن سلمان ورئيس إريتريا

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، الذي يزور المملكة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن محمد بن سلمان وأفورقي، استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها.

وتابعت: "كما أكد ولي العهد السعودي أهمية ودور مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في تنمية وتعزيز فرص التعاون في شتى المجالات".

سمو #ولي_العهد يجتمع مع رئيس دولة #أريتريا، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دور مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس.https://t.co/A2N56C4Woa#واس pic.twitter.com/QzQh009R10 — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 19, 2020

ولفتت "واس" إلى أن المباحثات، التي جرت اليوم في الرياض بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإريتري، حضرها الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الدولة، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، إضافة إلى سفير السعودية لدى دولة إريتريا صقر بن سليمان القرشي، ووزراء آخرين.

كما أشارت الوكالة، إلى أن المباحثات حضرها من الجانب الإريتري، وزير الخارجية عثمان صالح محمد، ومستشار الرئيس يماني قبراب، ومدير مكتب الرئيس الأمين حسن الأمين، والقائمة بالأعمال في سفارة دولة إريتريا لدى المملكة ويني قيهير.