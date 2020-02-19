إرهابيون يغتالون ناشطين في منظمة "أوكسفام" الخيرية جنوبي سوريا... صور

هاجم مسلحون مجهولون قافلة إنسانية تابعة لمنظمة "أوكسفام" الدولية في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا، ما أسفر عن مقتل اثنين من ناشطيها، وإصابة ثالث بجروح متوسطة.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا جنوبي سوريا مقتل عنصرين من متطوعي منظمة "أوكسفام" الدولية، وإصابة آخر بجروح إثر استهدافهم بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين على طريق "اليادودة" في الريف الغربي للمحافظة.

أعضاء منظمة أوكسفام بعد الهجوم الإرهابي عليهم جنوب سوريا © Sputnik . Firas Al-ahmad

أعضاء منظمة أوكسفام بعد الهجوم الإرهابي عليهم جنوب سوريا © Sputnik . Firas Al-ahmad

أعضاء منظمة أوكسفام بعد الهجوم الإرهابي عليهم جنوب سوريا © Sputnik . Firas Al-ahmad 1 / 3 © Sputnik . Firas Al-ahmad أعضاء منظمة أوكسفام بعد الهجوم الإرهابي عليهم جنوب سوريا

وأشار إلى أن الهجوم المسلح على فريق المنظمة الدولية تم بالبنادق الآلية أثناء عودتهم من إحدى مهامهم المخصصة لتقييم واقع المدارس والكشف عليها بهدف تقديم الدعم والمساعدة في ترميمها.

وأوضح المراسل أن المصابين الثلاثة تم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني، حيث حاول فريق طبي مشترك مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إنقاذ حياتهم، إلا أن إصابات اثنين منهم كانت بالغة للغاية.

وتنوعت الإصابة بين طلقات في الرأس والأطراف ومختلف أنحاء الجسم ما أدى لوفاتهم، بينما كانت إصابة العنصر الثالث متوسطة الخطورة ويخضع حاليا للعناية في المشفى.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الجهات المعنية باشرت عملية بحث وتحر عن الفاعلين، فور عملية الاغتيال.

يذكر أن منظمة "أوكسفام" هي اتحاد دولي لـلمنظمات الخيرية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم.

وتأسست "أوكسفام" عام 1942 في بريطانيا علي يد مجموعة من "الكويكرز"، والناشطين الاجتماعيين وأكاديميين، قبل أن تنمو نمواً كبيراً لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية في مجالي الإغاثة والتنمية.

وتدار "أوكسفام" اليوم كاتحاد دولي يضم 15 منظمة زميلة (مراكزها في أوروبا، وأمريكا الشمالية والوسطى، وآسيا، والأوقيانوس) وتعمل في أكثر من 90 بلدا مع منظمات محلية شريكة من أجل التوصل إلى حلول دائمة للفقر.

وفضلاً عن المساعدات الإنسانية والعمل التنموي، تقوم "أوكسفام" بحملات للتغيير الإيجابي، ولرفع الوعي، وذلك بالأساس فيما يخص القضايا المرتبطة بالفقر، وليس للمنظمة أي انتماءات سياسية أو دينية.