40 يوما... سلطنة عمان تعلن انتهاء فترة الحداد على وفاة السلطان قابوس... فيديو

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، انتهاء فترة الحداد العام على وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، بعد مرور 40 يوما على وفاته.

وبحسب التلفزيون الرسمي للسلطنة، بدءا من غد الخميس سيتم رفع العلم العماني الذي تم تنكيسه خلال الـ 40 يوما الماضية.

وفي السياق، قالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي، إنه بدءا من غد الخميس سوف يتم رفع علم المبنى المدرسي في جميع مدارس السلطنة، وذلك لانقضاء المدة المحددة لتنكيس الأعلام.

وأضافت أن مدارس السلطنة ملزمة برفع علم الطابور عن طريق إدارة المدرسة، وذلك قبل اصطفاف الطلاب في الطابور الصباحي، ثم يتم إنزاله في نهاية اليوم الدراسي، مع الاستمرار في تخطي فقرتي النشيد الوطني والهتاف إلى حين ورود توجيهات من الجهات المختصة بشأن ذلك.

رفع #علم_السلطنة غدًا الخميس ٢٠٢٠/٢/٢٠م على المباني المدرسية pic.twitter.com/Ei2gVqALjg — وزارة التربية والتعليم (@OmanEduPortal) February 19, 2020

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، يوم الجمعة الموافق 10 يناير الماضي، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وعقب الوفاة، أعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.

وأعلن مجلس الدفاع العماني تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس بعد فتح وصيته.