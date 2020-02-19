لبنان يطلب من سبع شركات تقديم المشورة بشأن الديون

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر "مطلع" اليوم الاربعاء قوله إن لبنان طلب من سبع شركات تقديم مقترحاتها لإسداء المشورة المالية في مسائل من بينها خياراته إزاء السندات الدولية المستحقة خلال 2020.

وفي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية متعثرة، يتعين على الدولة المثقلة بالديون أن تقرر ما يجب فعله ب شأن سداد ديونها ، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في 9 مارس/ آذار المقبل.

وبحسب "رويترز" حدد المصدر الشركات مثل "روتشيلد وشركاه" و"جوجنهايم بارتنرز" و"سيتي بنك" و"لازارد" و"جي بي مورغان" و"بي جي تي بارتنرز" و"هوليهان لوكي".

وقال نائب عن حركة أمل، التي يرأسها نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، إن بري يرى أن إعادة هيكلة الدين هي "الحل الأمثل" لاستحقاقات وشيكة للسندات الدولية للبلاد.

وفيما تكابد الدولة المثقلة بالديون أسوأ أزماتها المالية، تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لأخذ قرار بشأن مدفوعات ديون تتضمن سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد سدادها في التاسع من مارس/ آذار.