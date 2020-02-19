نتنياهو: الإسرائيليون يحلقون فوق السعودية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، إن الإسرائيليين يحلقون، اليوم، فوق السعودية.

وأشار نتنياهو إلى أنه يتوقع أن تصل الأمور بسرعة إلى مرحلة تشغيل رحلات مباشرة من إسرائيل إلى المملكة.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، تغريدة جديدة لها، نقلت على لسان نتنياهو أن الإسرائيليين، اليوم، يحلقون فوق السعودية.

وأكدت الخارجية على صفحتها باللغة العربية، والتي تحمل اسم "إسرائيل بالعربية"، أن تصريحات نتنياهو قد أدلى بها لقناة "هلا"، مساء أمس، الثلاثاء.

قال رئيس الحكومة نتنياهو في مقابلة مع قناة هلا: "اليوم الإسرائيليون يحلقون فوق السعودية. وزير الداخلية أصدر تعليمات تعفي الراغب في أداء الحج من استصدار فيزا للتوجه لمكة. وأعتقد اننا سنصل بسرعة إلى وضع يستطيع معه الإسرائيليون السفر برحلة جوية مباشرة إلى السعودية من أجل الحج" pic.twitter.com/LpDDecbB1V — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 19, 2020

وقال نتنياهو خلال الحوار:

اليوم، الإسرائيليون يحلقون فوق السعودية. وزير الداخلية أصدر تعليمات تعفي الراغب في أداء الحج من استصدار فيزا للتوجه لمكة. وأعتقد أننا سنصل بسرعة إلى وضع يستطيع معه الإسرائيليون السفر برحلة جوية مباشرة إلى السعودية من أجل الحج.

ويشار إلى أن قناة "هلا"، هي قناة إسرائيلية، ناطقة باللغة العربية، وتُعرف عن نفسها بأنها موجهة لعرب 48 في إسرائيل.