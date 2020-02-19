الدفاعات الجوية في محيط قاعدة "حميميم" تتصدى لأهداف معادية

تصدت الدفاع الجوية المولجة حماية قاعدة حميميم الروسية بريف مدينة اللاذقية، على السواحل السورية، لمجموعة من الأهداف المعادية التي حاولت الاقترب من المنطقة.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في مدينة اللاذقية عن مصدر ميداني، أن الدفاعات الجوية أسقطت مجموعة من الصواريخ التي تم إطلاقها من مناطق سيطرة المسلحين الصينيين بريف المحافظة الشمالي الشرقي.

يتبع...