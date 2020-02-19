في اجتماع طارئ... إجراءات خليجية احترازية للتعامل الوقائي مع "كورونا"

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم، الأربعاء، أن هذه الإجراءات جاءت عقب اجتماع استثنائي طارئ عقده وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، عبد الرحمن العويس.

وأوضحت الصحيفة أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا، للوقوف على آخر مستجدات الفيروس، كما بحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له.

وكلّف وزراء الصحة اللجان المختصة والعاملة في هذا الشأن بمتابعة المستجدات في هذا الموضوع، وتبادل المعلومات فيما بين دول مجلس التعاون، كما أشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها الصين في متابعة ومكافحة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال.

وقدم الوزراء الشكر لدولة الإمارات على قيامها بإجلاء العديد من رعايا الدول العربية وإبقائهم مدة العزل الطبي في دولة الإمارات، ومن ثم نقلهم لدولهم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل البلاد ارتفع إلى 2004 أشخاص، والمصابين إلى 74 ألف و185 حالة وفاة، مشيرة إلى شفاء ما يقارب 14 ألف و 376 شخصا بعد معالجتهم.