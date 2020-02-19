جنرال إسرائيلي: "حزب الله" يواصل تجهيز صواريخ دقيقة لضربنا

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أمير برعام، إن "حزب الله" اللبناني يقوم بتجهيز صواريخ دقيقة لضربنا.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أن الجنرال برعام قد هدد حزب الله بأنه سيدفع ثمنا باهظا إذا استفز إسرائيل، وبأن الجبهة الشمالية تستعد بشكل مستمر لأي عمل عسكري مع "حزب الله".

وأضاف الجنرال أمير برعام أن الواقع في الساحة الشمالية على جميع جبهاتها ما زال يتغير بسرعة، ويتطلب من بلاده الاستعداد المستمر والرد عند الحاجة، مشيرا إلى أن النشاط العسكري لحزب الله واضح، ويعرف أنه في بيروت وفي قرى جنوب لبنان سيدفع ثمنا باهظا.

وأوضح الجنرال برعام أن "حزب الله" يواصل جهوده للتسلح بصواريخ أكثر دقة وتجهيزها لضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويواصل استعدادته جنوب نهر الليطاني للهجوم على المنطقة الشمالية لإسرائيل.

وأكد قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية أن الجيش سيواصل إحباط أي تهديد لأمن بلاده، بهدف منع وقوع حرب.