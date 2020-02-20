الوفاة رقم 13 بين نواب البرلمان المصري

توفي أحد نواب البرلمان المصري، يوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد امتد لعدة أشهر.

ومن المقرر نقل جثمان النائب علي الكيال، عضو البرلمان المصري عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا، من القاهرة إلى مسقط رأسه بمركز سمالوط، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وانتخب علي عبد الحميد عبدالجواد عبد الصمد الكيال، عضوا لمجلس النواب عن مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بعدما ترشح مستقلا، لكنه انضم عقب دخوله البرلمان إلى حزب مستقبل وطن.

وولد النائب الراحل في المنيا 25 ديسمبر 1955 (64 عاما)، وحصل على بكالوريوس طب وجراحة من جامعة أسيوط، كما حصل على دبلومة دراسات عليا في جراحة النساء والتوليد بطب الأزهر.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن الوفاة تعتبر الثالثة عشر بين أعضاء البرلمان المصري منذ عقد جلسته الأولى بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2016 وحتى الآن.

وينص قانون مجلس النواب في مادته 25 على أنه في حالة خلو منصب النائب المنتخب بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ 6 أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، ويجب شغل المقعد خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.