البحرية السعودية والأمريكية تستعدان لمناورات "المدافع البحري"

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري"، تنطلق الأسبوع المقبل.
وأضافت: "تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالأسطول الشرقي، نظيرتها القوات البحرية الأمريكية".
#القوات_البحرية_الملكية_السعودية تشارك في التمرين البحري المختلط #المدافع_البحري مع القوات البحرية الأمريكية بالمنطقة الشرقية.https://t.co/jfrakpaaL3 pic.twitter.com/oKMB03M3Qe— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) February 19, 2020
ولفتت الوكالة السعودية إلى أن تلك المناورات، تمثل امتدادا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن الهدف منه رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية.
وأوضحت أن المناورات تتضمن عددا من التدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري في المنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.
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