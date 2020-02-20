البحرية السعودية والأمريكية تستعدان لمناورات "المدافع البحري"

تستعد القوات البحرية السعودية والأمريكية لتنفيذ تدريب عسكري مشترك في مياه الخليج، الأسبوع المقبل، ضمن سلسلة تدريبات مشتركة بين البلدين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن مناورات التمرين البحري المختلط "المدافع البحري"، تنطلق الأسبوع المقبل.

وأضافت: "تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالأسطول الشرقي، نظيرتها القوات البحرية الأمريكية".

ولفتت الوكالة السعودية إلى أن تلك المناورات، تمثل امتدادا لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن الهدف منه رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية.

وأوضحت أن المناورات تتضمن عددا من التدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري في المنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.