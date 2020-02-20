وزير النقل السوري يعلن خطة تسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي إلى القاهرة

أعلن وزير النقل السوري علي حمود، عن خطة لتسيير رحلات جوية من مطار حلب الدولي، الذي افتتح يوم أمس، إلى القاهرة في مطلع شهر مارس/ آذار المقبل.

حلب - سبوتنيك. وقال الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن حركة الرحلات الجوية ستبدأ "من القاهرة في مطلع شهر مارس/ آذار، نظرا لوجود جالية كبيرة في القاهرة".

وتابع وزير النقل السوري: "من ثم سيكون التشغيل إلى دول عديدة"، مضيفا: "لسنا حاليا بصدد ذكرها".

وأعلن وزير النقل السوري، علي حمود، الاثنين الماضي، إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد تسع سنوات على توقفه، مشيرا إلى أن المطار سيباشر عمله، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب، مع برمجة رحلات إلى القاهرة ودمشق.

وحرر الجيش العربي السوري كامل مدينة حلب في نهاية عام 2016، فيما أطلق عملية عسكرية لتحرير ريف حلب الشمالي الغربي وريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب في السادس من شهر مايو/ أيار الماضي، وتمكن من تحرير عدد من البلدات والقرى.