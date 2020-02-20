برلماني عراقي: هذا شرط منح الثقة لحكومة علاوي

كشف برلماني عراقي عن شرط منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق يمثل أبرز التحديات الأمنية.

وقالت قناة "السومرية نيوز"، إن النائب عن كتلة "السند الوطني" النيابية فالح الخزعلي، أوضح، اليوم الخميس، أن تطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من العراق هو شرط أساسي من شروط التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي".

وأضاف، بحسب القناة العراقية : "الوجود العسكري الأمريكي في العراق يمثل أبرز التحديات الأمنية، وخروجهم من العراق يمنع ذرائع التدخل الخارجي في الشأن العراقي".

وتابع: "بعد أن تمكن العراق بهمة أبنائه من القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، يجب على الحكومة رفع العقبات أمام تسليح القوات المسلحة العراقية ومنها الخروج من الهيمنة الأمريكية على ملف التسليح".

وقال رئيس الحكومة العراقية المكلف، محمد توفيق علاوي، أمس الأربعاء: "في حال لم تنل الحكومة الثقة في البرلمان العراقي، فهذا يعني أن هناك جهات ما زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة في البلاد".

وتابع: "إذا لم منح الثقة للحكومة فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد"، مضيفا: "سنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة".

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.