الملك سلمان يستقبل بومبيو في الرياض... صور

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صباح اليوم الخميس، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

ونقل بومبيو للعاهل السعوي، تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرض الملك سلمان وبومبيو، خلال اللقاء، "العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها".

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ومن الجانب الأمريكي، حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، والمستشار العسكري الفريق ريكي وادل، والناطقة الرسمية لوزير الخارجية مورغان أورتيغاس، ونائبة رئيسة البعثة ماتينا سترونغ.