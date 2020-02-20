تسجيل
11:47 GMT20 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    بانوراما لمدينة دبي

    سرقة مجوهرات من فيلا في الإمارات بنحو 5.5 مليون دولار

    © Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104370/41/1043704108.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002201044614621-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A-55-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/

    أعلنت شرطة دبي عن القبض على عصابة سرقت مجوهرات ثمينة قدرت بنحو 20 مليون درهم (5445140.00 دولار أمريكي) من فيلا مستثمر أوروبي.

    وبحسب شرطة دبي، فإنها نجحت، بعد 48 ساعة فقط من تلقي البلاغ، في القبض على عصابة مكونة من أربعة رجال وامرأة (آسيويين)، قاموا بسرقة مجوهرات تشمل قطع ألماس وساعات وأطقم ذهب ثمينة بنحو 20 مليون درهم من فيلا مستثمر أوروبي، قبل هروبهم بالكنز الثمين خارج الدولة، بحسب موقع صحيفة "الإمارات اليوم".

    ​ومن جانبه قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن فريق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بذل جهداً كبيراً للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات إلى صاحبها، خلال زمن قصير، على الرغم من عدم توافر أي أدلة تدل على هويتهم، ما يؤكد الجاهزية التامة للفرق الميدانية للتعامل مع جميع الأحداث بمختلف الأوقات.

    شرطة دبي
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    عصابة دولية... شرطة دبي تكشف تفاصيل عملية "صيد الثعالب"

    بينما قال العقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام للإدارة لشؤون البحث والتحري، إن المتهمين يعملون ضمن عصابات منظمة، احترفت سرقة الفلل وفتح الخزن عن طريق الأرقام السرية. 

    ولفت إلى أن تفاصيل الواقعة "تعود إلى تلقي شرطة دبي بلاغاً يفيد بوقوع حادث سرقة فيلا بمنطقة تلال الإمارات، وبالانتقال إلى المكان أفاد المبلّغ بأنه في نحو الساعة التاسعة صباحاً لاحظت زوجته خزنة النقود مفتوحة، وفوجئت باختفاء جميع المجوهرات".

    وتابع: "فور تلقي البلاغ، شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل لجمع الاستدلالات من مسرح الجريمة، لكن واجه الفريق تحدياً بسبب انعدام الأدلة، نظراً لحرفية العصابة التي لم تترك أثراً وراءها، لكن تغلبوا على ذلك وأعدوا خطة احتواء سريعة لسرعة ضبط الجناة قبل هروبهم خارج البلاد، ونجحوا في تحديد مشتبه فيه يدعى (ج.ن.ي) من أرباب السوابق في سرقات الفلل وفتح الخزن عن طريق الأرقام السرية".

    وأضاف: "بمواصلة البحث الميداني، تمت معرفة مكان المشتبه فيه، والتوصل إلى أحد مرافقيه في السرقة ويدعى (ج.ف)، ونجح الفريق في تحديد شخصين يعتزمان شراء المجوهرات المسروقة، من بينهم امرأة تدعى (هـ.ز) آسيوية، دخلت الدولة خصوصاً لشراء حصيلة سرقات العصابة وتهريبها إلى الخارج".

    انظر أيضا:

    الإمارات.. مختبر شرطة دبي يصبح مرجعا عالميا في فحص القضايا الجنائية 
    أسرار زيارة "الوسيط" ورسالة السعودية إلى خامنئي وشرط الإمارات
    صناديق ممتلئة بالدولارات تشعل مواقع التواصل في الإمارات... وشرطة دبي تعلق
    إيران تعلن رسميا التفاوض مع الإمارات وتكشف عن شرط الحوار مع السعودية
    شرطة الإمارات تكشف تفاصيل القبض على لص تنكر في زي نسائي... فيديو
    "رخصة المعلم"... شرط جديد لمزاولة المهنة في الإمارات
    الكلمات الدلالية:
    شرطة دبي, أخبار الإمارات اليوم, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عالم آثار يعمل على لوحة جدارية في منزل العشاق (Casa degli Amanti) ، أحد ثلاثة منازل تم ترميمها (منازل قديمة)، أعيد فتحها أمام الجمهور في الموقع الأثري بومبي، إيطاليا 18 فبراير 2020
    إحياء جداريات بومبي الأسطورية
    بريطانيا تشدد على قواعد دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إليها
    بريطانيا تشدد على قواعد دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إليها
    الشركات الأكثر بيعا للهواتف الذكية في 2019
    الشركات الأكثر بيعا للهواتف الذكية في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك