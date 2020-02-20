سرقة مجوهرات من فيلا في الإمارات بنحو 5.5 مليون دولار

وبحسب شرطة دبي، فإنها نجحت، بعد 48 ساعة فقط من تلقي البلاغ، في القبض على عصابة مكونة من أربعة رجال وامرأة (آسيويين)، قاموا بسرقة مجوهرات تشمل قطع ألماس وساعات وأطقم ذهب ثمينة بنحو 20 مليون درهم من فيلا مستثمر أوروبي، قبل هروبهم بالكنز الثمين خارج الدولة، بحسب موقع صحيفة "الإمارات اليوم".

​ومن جانبه قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، إن فريق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بذل جهداً كبيراً للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات إلى صاحبها، خلال زمن قصير، على الرغم من عدم توافر أي أدلة تدل على هويتهم، ما يؤكد الجاهزية التامة للفرق الميدانية للتعامل مع جميع الأحداث بمختلف الأوقات.

بينما قال العقيد عادل الجوكر مساعد المدير العام للإدارة لشؤون البحث والتحري، إن المتهمين يعملون ضمن عصابات منظمة، احترفت سرقة الفلل وفتح الخزن عن طريق الأرقام السرية.

ولفت إلى أن تفاصيل الواقعة "تعود إلى تلقي شرطة دبي بلاغاً يفيد بوقوع حادث سرقة فيلا بمنطقة تلال الإمارات، وبالانتقال إلى المكان أفاد المبلّغ بأنه في نحو الساعة التاسعة صباحاً لاحظت زوجته خزنة النقود مفتوحة، وفوجئت باختفاء جميع المجوهرات".

وتابع: "فور تلقي البلاغ، شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية فريق عمل لجمع الاستدلالات من مسرح الجريمة، لكن واجه الفريق تحدياً بسبب انعدام الأدلة، نظراً لحرفية العصابة التي لم تترك أثراً وراءها، لكن تغلبوا على ذلك وأعدوا خطة احتواء سريعة لسرعة ضبط الجناة قبل هروبهم خارج البلاد، ونجحوا في تحديد مشتبه فيه يدعى (ج.ن.ي) من أرباب السوابق في سرقات الفلل وفتح الخزن عن طريق الأرقام السرية".

وأضاف: "بمواصلة البحث الميداني، تمت معرفة مكان المشتبه فيه، والتوصل إلى أحد مرافقيه في السرقة ويدعى (ج.ف)، ونجح الفريق في تحديد شخصين يعتزمان شراء المجوهرات المسروقة، من بينهم امرأة تدعى (هـ.ز) آسيوية، دخلت الدولة خصوصاً لشراء حصيلة سرقات العصابة وتهريبها إلى الخارج".