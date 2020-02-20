الخطوط الجوية الجزائرية تتهم نظيرتها الفرنسية بالمنافسة غير النزيهة

اتهمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، نظيرتها الفرنسية باللجوء إلى منافسة غير نزيهة بعد إعلانها خطة استثمار كبيرة في السوق الجزائرية بالتزامن مع إضراب المضيفين.

وقال الناطق باسم الشركة أمين أندلسي للإذاعة الأولى: "خطوط جوية دولية (شركة الخطوط الفرنسية وفروع لها) أطلقت خطة كبيرة للاستثمار بالجزائر تزامنا مع الإضراب من خلال إطلاق 17 رحلة نحو الجزائر في الأسبوع"، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأضاف المتحدث: "هذه الشركة استهدفت السوق الجزائرية ونحن نطلب من عمال الجوية الجزائرية أن يكونوا يقظين لأننا مستهدفون"، في إشارة إلى استغلال الشركة الفرنسية للأزمة بين المضيفين وإدارة الجوية

الجزائرية للاستثمار في هذه السوق.

وينفذ مضيفو الجوية الجزائرية، منذ ثلاثة أيام إضرابا عاما، تسبب في تأجيل عدد كبير من الرحلات الداخلية والدولية.

وأشارت مصادر إعلامية بأن المفاوضات بدأت بين إدارة الجوية الجزائرية ومستخدمي الملاحة الجزائرية بمحاولة لإيقاف الإضراب.

وزودت الجوية الجزائرية مؤخرا أسطولها بطائرات كبيرة الحجم، بهدف نقل أكبر عدد ممكن من الركاب والمسافرين.