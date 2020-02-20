وكالة: الجيش السوري يقضي على المجموعات الإرهابية المهاجمة على محور النيرب بريف إدلب

أفاد مراسل وكالة سانا السورية بأن "وحدات من الجيش العربي السوري تقضي على المجموعات الإرهابية المهاجمة على محور النيرب بريف إدلب".

وكانت مجموعات مما يسمى "انغماسيو" تنظيمي "جبهة النصرة" و"أنصار القوقاز" قد شنت، اليوم الخميس، هجوما عنيفا مدعوما بالمدرعات والمدفعية التركية على نقاط الجيش السوري في منطقة "النيرب" إلى الشرق من مدينة إدلب.

وقال مراسل سبوتنيك، في وقت سابق: إن محاور ريف إدلب الشرقية تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وبين المجموعات الإرهابية المسلحة وفي مقدمتها تنظيما "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" (الإرهابيان والمحظوران في روسيا)، فيما تساند مدفعية الجيش التركي هجوم مسلحي التنظيمين وحلفائهما، على مواقع الجيش السوري على محور بلدة النيرب غرب مدينة سراقب.

وأكد المراسل أن القوات التركية نفذت قصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً، صباح اليوم الخميس، على مواقع الجيش السوري بمحيط بلدة النيرب من مرابضها في منطقتي "سرمين" و"تفتناز".

يذكر أن الجيش السوري كان قد بدأ بالرد على مصادر القصف التركي بتوجيه ضربات مدفعية باتجاه مصادر الإطلاق، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي السوري والروسي سلسلة غارات استهدفت خطوط إمداد المسلحين.