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14:15 GMT20 فبراير/ شباط 2020
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    جيش جنوب السودان

    "مستبعدة تماما"... الجيش السوداني يرد على بيان تجمع المهنيين

    © AP Photo / Justin Lynch
    العالم العربي
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    رفضت القوات المسلحة السودانية، مطالب تجمع المهنيين السودانيين، بإعادة الملازم أول محمد صديق إلى العمل، وإلغاء قرار استبعاده.

    وقال العميد ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة لموقع "السوداني" الإخباري، إنه يستبعد تماماً إعادة الملازم أول محمد صديق إلى صفوف القوات المسلحة بعد أن أجرم في حق المؤسسة العسكرية.

    الجيش السوداني
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    الجيش السوداني يصدر بيانا عاجلا بعدما أحدثت إقالة أحد ضباطه "ضجة"

    وجاء في بيان للجيش السوداني أن "الملازم أول محمد صديق الذي اشتهر بتربعه مع فئة من أفراده وسط المدنيين أيام اعتصام القيادة العامة تحدى قرارات القوات المسلحة وتم استغلاله من المجموعات المسيسة في غير موضعه". 

    وأشار البيان إلى أن "صديق يحمل رقم البطاقة 27352 الدفعة (58) ويتبع للفرقة التاسعة المحمولة جواً، وفترة خدمته قصيرة تبلغ ستة أعوام". 

    وتابع: "أداءه حسب التقارير السنوية للقادة الذين عمل معهم تتراوح ما بين الجيد والوسط".

    وبحسب البيان "ارتكاب (الملازم محمد صديق) 3 مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة وعدم إطاعة الأوامر حسب قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2013".

    وأضاف البيان: "ملف صديق يفيد بممارسته الاتصال ببعض الجهات السياسية وأنه كثير التعذر بالبلاغات المرضية خاصة أثناء تمضية دورات المظلات المتنوعة والتي خضع لها وبسبب ذلك لم يستطع إكمالها".

    وأشار البيان إلى أن الملازم صديق "قام بتاريخ 17/3/2019 وقبل انضمامه لميدان الاعتصام بتحريك مركبة مسلحة بها أفراد إلى قسم شرطة الحاج يوسف واعتدى بالضرب والإساءة على ضباط الشرطة وإتلاف معدات".

    وشدد البيان على أنه "وبناءً على هذا التصرف فُتحت في مواجهته ثلاثة بلاغات ما زالت مفتوحة، البلاغ الأول بالرقم 2512 تحت المواد 182/183 من القانون الجنائى "الإتلاف والتعدي الجنائي" حيث أتلف معدات وأجهزة ودفاتر ومستندات بقسم الشرطة، أما البلاغ الثاني بالرقم 2513 "التعدي والأذى الجنائي" فقد تعدى على مقدم شرطة بالقسم، فيما كان البلاغ الثالث بالرقم 2514 تحت المواد 175/142 /282 "الأذى والإتلاف" في مواجهة ملازم شرطة".

    وشدد على أنه نتيجة لهذه المخالفات العديدة جعلت أمر إحالته للتقاعد للمعاش أمرا حتمياً للحفاظ عليه وعلى سمعة القوات المسلحة.

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