مضادات الدروع السورية تتصيد الدبابات والمدرعات التركية شرق إدلب

دمرت وحدة مضادات الدروع في الجيش السوري 10 مدرعات تركية بينها 4 دبابات، خلال الهجوم الذي يشنه تنظيمي "جبهة النصرة" و"أنصار القوقاز" (الإرهابيين المحظورين في روسيا) على مواقع للجيش السوري في منطقة "النيرب" إلى الشرق من مدينة إدلب.

قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن عددا من المدرعات والدبابات التركية حاولت الاقتراب من مواقع الجيش السوري على محور بلدة "النيرب"، الذي يشهد في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري مع المجموعات المسلحة والقوات التركية.

وأكد المصدر أن وحدة من الجيش السوري (كتيبة م/ د) تمكنت حتى الآن من تدمير 4 دبابات و6 عربات مدرعة تركية على محور "النيرب"، مشيرا إلى أن الجيش التركي يواصل إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة له باتجاه مدن وبلدات مناطق "سرمين" و"أريحا" و"تفتناز" التي تسللت إليها قواته خلال الآونة الأخيرة.

وظهر اليوم، نفذت قصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً على مواقع الجيش السوري في محيط بلدة النيرب من مرابضها في منطقتي "سرمين" و"تفتناز"، ثم تلاه هجوم عنيف للمجموعات المسلحة، فيما باشرت وحدات الصواريخ والمدفعية في الجيش السوري بتوجيه ضربات مدفعية باتجاه مصادر الإطلاق، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي السوري والروسي سلسلة غارات استهدفت خطوط إمداد المسلحين.