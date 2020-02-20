الرئيس العراقي يبحث مع فريق تحقيق أممي تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر "داعش"

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر تنظيم "داعش" عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، أن "السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس، كريم خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش".

وأضاف البيان "وجرى، خلال اللقاء، بحث جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر "داعش" عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتم تطهيرها".

وأشار البيان "كما تم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين".

وجرى بحث جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر داعش عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتم تطهيرها، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين. pic.twitter.com/DcmmxTRJuF — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) February 20, 2020

هذا وقال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، في وقت سابق، إنه يمتلك قاعدة بيانات كاملة لبقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يمتلك رؤية واستراتيجية كاملة، حول كيفية ملاحقة بقايا عناصر "داعش".

يذكر أن العراق، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".